Am Montag war ein Leichenspürhund im Einsatz, der speziell für die Suche in Gewässern ausgebildet ist.

Am Olbasee in der Gemeinde Malschwitz ist die Suche nach einem 44-Jährigen fortgesetzt werden. Der Badegast wird seit einer Woche vermisst. Er war mit einer Begleitung schwimmen. Wegen einer Gewitterwarnung war die Suche nach dem vermissten Mann am Freitag unterbrochen worden. Am Montag waren Spezialkräfte aus Thüringen mit einem Leichenspürhund im Einsatz. Diese Tiere können den Leichengeruch und aufsteigende Gase über der Wasseroberfläche aufspüren und signalisieren. Damit sollen Taucher gezielt eingesetzt werden.