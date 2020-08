Ein Trike-Flugdrachen ist in Lautitz bei Löbau verunfallt. Das Ultraleichtflugzeug hatte sich laut Polizeidirektion Görlitz zuvor aber nicht in der Luft befunden. Der Besitzer des Flugdrachens wollte mit dem Motordrachen auf einer großen Wiese das Fahren üben und das Lenkverhalten seines Fluggeräts kennenlernen, sagte ein Sprecher der Polizidirektion Görlitz. Dann sei er "wohl aus Versehen auf einen Hebel gekommen". Und: "Er ist ein, zwei Meter in die Luft gehüpft. Danach war die Fahrt am Baum und im Gebüsch zu Ende", sagte der Beamte MDR SACHSEN zur Unfallstelle am Wald namens "Weg an der Löbau".