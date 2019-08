Leinenweberei-Chef Reinhard Ruta vor einer Jaquard-Webmaschine. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neben diesen traditionellen gestreiften und karierten Leinenstoffen für den Haushalt werden in Neukirch aber auch edle Damast- und Jaquardstoffe aus Leinen produziert. Daraus entstehen in der Näherei der Leinenweberei Kissenbezüge sowie Bett- und Tischwäsche, die in die ganze Welt verkauft werden. Man sei eine von nur drei traditionellen Leinenwebereien, die es in Deutschland noch gibt, meint Reinhard Ruta. Der Wirtschaftsingenieur kommt eigentlich aus Hessen und hat per Zufall die Leinenweberei Hoffmann kennengelernt. Denn Anfang der 1990er-Jahre kaufte er das Lausitzer Leinen aus Neukirch in einem Berliner Geschäft und war von dem Stoff fasziniert: "Leinen ist nachhaltig, wird ohne chemische Zusätze hergestellt und ist ein tolles Material."