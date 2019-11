Die Zusammenführung zweier China-Leoparden im Zoo Hoyerswerda ist nach zwei Wochen erfolgreich abgeschlossen. Das teilte der Tierpark mit. Demnach sind seit Ende September die beiden Raubkatzen nach und nach in einem Gehege zusammengeführt worden. Zuvor hatten sie sich bereits am sogenannten Schmusegitter kennengelernt. Zoo-Kurator Eugène Bruins hofft auf Nachwuchs. "Beide haben sich gut vertragen und auch gepaart", sagte er. Das Kennenlernen der beiden verlief soll "teils ruhig, teils stürmisch" verlaufen sein.

Das China-Leoparden-Weibchen BaoBao war vor einem Jahr aus Paris in die Lausitz gekommen und soll sich mit Männchen San paaren. Der stammte ursprünglich aus Neuwied. Die beiden sind nach Aussage des Kurator Bruins "ein genetisch sehr wichtiges Pärchen" für die seltene Tierart. Der Zoo hofft auf Jungtiere im nächsten Jahr, die an andere Zoos abgegeben oder irgendwann auch ausgewildert werden.

Der Hoyerswerdaer Zoo ist einer von zwei europäischen Zoos in Europa, der Nachwuchs der seltenen China-Leoparden züchten darf. Die Empfehlung hatten die Hoyerswerdaer 2018 bekommen. Nach Zooangaben leben in freier Natur nur noch 170 bis 350 Tiere dieser Art. In Zoos sind 40 China-Leoparden zu finden.