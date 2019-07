Norbert Kelch kommt extra aus dem Garten am Knappensee an den gelben Kiosk im Zentrum der Neustadt. "In Groß Särchen ist die Post zu", erzählt Kelch. Da gebe es keine Zeitungen mehr. Bei Bärbel Rosenberg aber bekommt er alles, was er will: ein paar bunte Zeitschriften für die Frau, die Fernsehzeitung für ihn. Wenn Norbert Kelch vor der Luke auftaucht, greift Bärbel Rosenberg nur kurz neben sich und reicht ihm das Übliche. "Die Kunden suchen nichts, die kriegen von mir", sagt die Kioskbesitzerin in schönstem Sächsisch. "Weil ich weiß von jedem Einzelnen, was er kriegt. Von Zeitungen reden wir so gut wie gar nicht. Wir quatschen bloß so." Es quietscht, als sie einen Zeitungsständer neben sich aufklappt. "Ich hab hier alles parat. Ich weiß bei jedem, wenn der da hinten kommt: Jetzt kommt Super Illu. Auf einen Blick. 23 Jahre, das merkt man sich."

50 bis 60 Stammkunden schauen regelmäßig am Kiosk vorbei. Dazu kommt Laufkundschaft vom Frisör und der Physiotherapie gegenüber. Ihren Kiosk sieht Bärbel Rosenberg als Hobby. Denn der Zeitungsverkauf decke lediglich die Nebenkosten, die der Kiosk verursacht. Strom, Telefongebühren und die Pacht für den Stellplatz hat sie zu zahlen. "Ich mach das bloß noch, weil ich Langeweile hab. Der Mann muss bis nächstes Jahr noch arbeiten. Und was soll ich allein zu Hause? Hier erfahr' ich was." Durch den Kiosk komme sie unter Leute. Dafür steht sie von Montag bis Samstag um vier auf. Halb sieben öffnet sie die Luke am Kiosk. Um elf schließt sie wieder. Denn dann sei die Tageskundschaft durch.

Freundlich, lustig, gut gelaunt - eine Verkäuferin, wie Kunden sie mögen

"Bei Frau Rosenberg, das ist noch persönlicher. Sie geht auf die Kunden ein, man hält auch mal ein Schwätzchen mit ihr, was man im Supermarkt nicht hat. Da ist das alles so anonym. Das mag ich nicht so", begründet Ilona Mikowski, warum sie ihre Zeitschriften am gelben Kiosk und nicht im gelben Supermarkt auf der anderen Straßenseite holt. Rosenberg sei freundlich, lustig und habe immer gute Laune. Auch deshalb kaufe Mikowski gern bei ihr.

Auch Karin Schulze lässt sich am Kiosk einen Stapel bunter Zeitschriften durch die Luke reichen. "Ich habe vor ein paar Jahren meinen Mann verloren", erzählt sie. "Da kann man mal drüber reden. Es passt alles rein, was man mal loswerden will an Sorgen, an Freude, an Trauer. Das find ich gut, dass man so eine Stelle hat. Denn heute gibt es nur noch selten Menschen, die zuhören können." Bei der Kioskbesitzerin aber findet Karin Schulze immer ein offenes Ohr. "Wir reden über Gott und die Welt. Manche haben Kummer, manche haben Sorgen", berichtet Bärbel Rosenberg. "Aber das sind so Sachen, die dann nicht weitergetratscht werden. Das bleibt hier drinnen."

Der Traum: Allein was aufziehen

Rosenberg steckt sich eine Zigarette an. Hinter ihr dudelt das Radio. Von den Magazinen und Zeitungen, die rings um sie ausliegen, rührt Bärbel Rosenberg keine an: "Ich lese nichts hier drinnen. Ich habe keine Lust zum Lesen. Früher, wo ich keine Zeit hatte, da hab ich 'geschwartet'. Jetzt, wo ich könnte: Nicht eine Zeitung guck ich an. Die Informationen, die drinnen stehen, na da guck ich 'Exklusiv' und 'Explosiv'. Dasselbe steht hier drin. Ansonsten: Was geht mich die Hertel an? Flori und die Helene? Um Gottes Willen!"