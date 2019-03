Kunstprojekt: Neue Kreuze für Bautzen

Mit Fingerspitzengefühl, einem Cuttermesser und in weißen Handschuhen schneidet Ludger Hinse die Kunststoff-Folie auf. Schon durch die dicke Schutzhülle leuchtet es – rosa, grün, gelb, blau. Immer wenn Sonnenlicht auf das riesige verhüllte Kreuz fällt oder wenn Kameras blitzen, wird das Farbenspiel sichtbar. Dann ist es geschafft. Der Künstler befestigt ein Drahtseil am oberen Ende des Kreuzes und gibt per Telefon die Anweisung: "Hochziehen". Wenige Sekunden später schwebt das Lichtkreuz über dem mittleren Altartisch im Bautzener Dom.

Es ist eines von 34 Objekten und Installationen, die der Recklinghäuser Künstler bis 9. Juni in der Spreestadt zeigt. "Licht bewegt" heißt die Ausstellung, die an 13 Orten zu erleben ist. Neben mehreren Kirchen sind die Werke in der Gedenkstätte Bautzen II, im Theater, in Friedhofskapellen und im Stadtmuseum zu sehen. Allerdings sind nicht alle Gebäude immer geöffnet - in die Maria-Martha-Kirche kommen Interessierte zum Beispiel nur bei Gottesdiensten und Führungen. Parallel zur Ausstellung laufen über 80 Veranstaltungen, wie Konzerte, Workshops, Vorträge und Rundgänge.

Mit weißen Handschuhen und Geduld packt der Künstler mit Helfern seine Objekte aus. Bildrechte: MDR/Rosmarie Hennig Ludger Hinse, 70 Jahre alt, hat für die Aufbauarbeiten im Dom eine dicke orangefarbene Jacke übergezogen. Und er hat gehört von den anderen Kreuzaktionen, die es seit Wochen in Bautzen, Görlitz. Löbau und weiteren Oberlausitzer Städten gibt. Bislang Unbekannte errichten immer wieder Kreuze, auf denen die Namen von Menschen zu lesen sind, die bei Angriffen oder Anschlägen in Zusammenhang mit Ausländern umgekommen sind. "Missbrauch des Kreuzes", nennt das der Künstler. Kein Symbol der Welt sei davor geschützt. "Bei Hinrichtungen, bei den Kreuzzügen oder bei den Nationalsozialisten mit Hakenkreuz – das zieht sich durch alle Zeiten", sagt Ludger Hinse. Er ist überzeugt, man muss solchen Dingen, wie sie in der Oberlausitz geschehen, begegnen. "Reden hilft", glaubt der Künstler. Er sei sofort bereit, sich mit denjenigen zu treffen, die die ausländerfeindlichen Kreuze aufstellen.

Idee kommt aus Santiago de Chile