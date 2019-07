17.07.2019 | 16:50 Uhr Pulsnitz, Rakka, Mossul: Was über den Fall Linda W. bislang bekannt ist

Heute vor zwei Jahren wird die 16-jährige Linda W. aus Pulsnitz im Irak verhaftet. Ein Jahr zuvor war sie zum Islam und verschwand. Ein erstes Lebenszeichen erhält ihre Mutter etwa ein halbes Jahr später per SMS. Nach ihrer Verhaftung wird sie schließlich wegen der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat und der illegalen Einreise in den Irak zu sechs Jahren Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht verkürzt die Haftzeit auf fünf Jahre. Inhaftiert ist sie derzeit in Bagdad. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft in Deutschland wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung dauern an.