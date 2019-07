Zwei Jahre nachdem die damals 16-jährige Linda W. aus Pulsnitz im Irak verhaftet wurde, dauern die Ermittlungen in Deutschland an. Wie Dirk Hackler von der Bundesanwaltschaft MDR SACHSEN sagte, wird gegen sie wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ermittelt. Das Gesetz gibt diesbezüglich einen Strafrahmen von ein bis zehn Jahren Haft vor.