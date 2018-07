Haftstrafe für Linda W. aus Pulsnitz offenbar verkürzt

Im Irak ist die Haftstrafe für eine aus Pulsnitz stammende IS-Anhängerin offenbar verkürzt worden. Nach Informationen von NDR und SWR hat ein Berufungsgericht das Urteil wegen illegalen Grenzübertritts aufgehoben. Damit muss Linda W. nun nur noch fünf und nicht mehr sechs Jahre wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe IS in Haft bleiben.