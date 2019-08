Eine Ausbildungsstätte für Grundschullehrer wird am Donnerstagvormittag von Kultusminister Christian Piwarz in Löbau eröffnet. Damit wurde die einstige Ausbildungsstätte wieder aktiviert, um mehr Lehrerinnen und Lehrer für den ländlichen Raum zu gewinnen. "Wir wollen damit junge Pädagogen frühzeitig an die Region binden", begründete Kultusminister Piwarz die Wiederbelebung der Schule. In der Löbauer Hartmannstraße werden zunächst 25 Referendare auf den Schuldienst vorbereitet. Die Räume sollen auch weiterhin zur Lehrerfortbildung und für die Qualifizierung von Seiteneinsteigern genutzt werden.