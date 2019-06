Die Gemeinde Lohsa verkauft die frühere Grundschule in Weißkollm an einen Dresdner Investor. Das hat gestern der Gemeinderat beschlossen. Aus der seit acht Jahren lehrstehenden Schule soll bis 2022 eine Ferien- und Erholungsanlage werden. Dafür sollen ein Drei-Sterne-Wellness-Hotel, eine offenes Café für Tages- und Wochenend-Gäste sowie ein Verleih für Fahrräder und Rollerblades entstehen.



Die gesamte Investition beträgt 4,2 Millionen Euro. Nun muss die Gemeinde Baurecht schaffen, Baustart soll voraussichtlich Mitte kommenden Jahres sein. Weißkollm liegt in der Nähe des Dreiweiberner See. Der See entstand bis 2002 durch die Flutung des ehemaligen Braunkohletagebaus Werminghoff III.