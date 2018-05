Oberlausitz Parkt eine Lok an der Autobahn so vor sich hin

Seit zwei Monaten steht auf dem Rastplatz Oberlausitz-Nord an der A4 eine Diesellok. Eine Streife der Autobahnpolizei hatte bereits am 30. März den Schwertransport über die Autobahn in Richtung Dresden gestoppt. Es gab erhebliche technische Mängel, berichtet Torsten Jahn von der Polizeidirektion Görlitz. So war der Tieflader überladen und die Lok ungenügend gesichert. Auch stimmten einige Unterlagen für den Schwertransport nicht. An die verantwortliche polnische Speditionsfirma ist wegen der Mängel ein Bußgeldbescheid gegangen.