Die Malteser in Deutschland ziehen sich weitgehend aus dem Betrieb von Krankenhäusern zurück. Die Hilfsorganisation teilte mit, dass sechs von acht Kliniken unter neuer Trägerschaft fortgeführt werden sollen. Betroffen seien unter anderem die Krankenhäuser St. Johannes in Kamenz und St. Carolus in Görlitz. Betroffen von dem Rückzug seien auch die zugehörigen medizinischen Versorgungszentren und Einrichtungen wie Apotheken oder Logistik.