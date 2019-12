In der Oberlausitz hat die Polizei vier Tatverdächtige ermittelt, die Geldautomaten manipuliert haben sollen. Es handelt sich um zwei Männer und eine Frau aus Polen sowie einen Mann aus der Ukraine. Wie die Polizei mitteilt, stammen vermutlich alle aus der Gegend um Breslau. Insgesamt sollen sie in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 22 Geldautomaten manipuliert haben. Die vier Verdächtigen sind nach Polizeiangaben vermutlich auch für ähnliche Fälle in Leipzig und im Land Brandenburg verantwortlich.