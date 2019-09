Unbekannte haben bereits am Sonntag acht Geldautomaten verschiedener Kreditinstitute in der Oberlausitz manipuliert. An den Geldautomaten in Bautzen, Hochkirch, Kodersdorf, Krauschwitz, Niesky und Reichenbach hatten die Unbekannten Vorrichtungen angebracht, die die Auszahlung des gewünschten Geldbetrages unbemerkt verhinderten. Das berichteet die Polizei.

In einem von acht bekanntgewordenen Fällen konnten die Täter das Bargeld erbeuten: Ein Kunde hatte an der Niederkainer Straße in Bautzen einen Betrag von 70 Euro gewählt. Der Automat gab das Geld für den Kunden nicht sichtbar heraus. Daraufhin verließ der Geschädigte die Filiale ohne Bargeld. Kurz darauf holten die Täter hinter der angebrachten Vorrichtung die 70 Euro hervor. Die Kriminalpolizei überprüft derzeit weitere Geldautomaten in der Region und bittet jeden, der erfolglos am Sonntag versucht hat, Geld abzuheben, sich bei seiner Bankfiliale oder bei der Polizei zu melden.