Ein Mann, der sein liegengebliebenes Auto über die Autobahn 4 in Sachsen geschoben hat, kommt mit einem Verwarnungsgeld davon. Wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte, muss er wohl für den Polizeieinsatz aufkommen. Ein - in der Regel höheres - Bußgeld muss der Autofahrer, der am Samstag mit leerem Tank liegenblieb und einen zehn Kilometer langen Stau auslöste, den Angaben zufolge nicht zahlen.