Ein Mann ist, beim Versuch eine Katze vom Dach zu retten, 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei hat sich der 23-Jährige schwer verletzt. Er wollte offenbar das Tier von einem morschen Fabrikdach in der Bautzner Straße in Ebersbach (Landkreis Görlitz) retten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei das Dach eingebrochen.