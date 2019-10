Seit einigen Tagen schneidet eine Fachfirma in Bautzen den Felsen an der Alten Wasserkunst von Efeu und Bewuchs frei. Wie schon an anderen Abschnitten folgt diesem Arbeitsgang eine Felssicherung durch Bohranker und Netze. An einer Stelle sei jedoch das Wurzelwerk bereits so tief in eine Felsspalte eingedrungen, dass nun ein Absturz drohe, teilte die Stadtverwaltung mit. Am Mittwoch soll deshalb der Felsbereich mechanisch so bearbeitet werden, dass das lockere Gestein abplatzt. Danach könne die derzeit gesperrte Mühlstraße wieder freigegeben werden.