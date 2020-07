Die Polizisten sahen sich den gruseligen Fund an und konnten Entwarnung geben: "Nein, das ist was für die Archäologen". Die kamen dann auch und untersuchten die Stelle genauer. Grabungsarbeiten in den darauffolgenden Tagen zeigten, dass der Bauherr auf ein Massengrab gestoßen war. Dabei lagen die Gebeine nicht sonderlich tief unter der Erde. Nach und nach wurden immer mehr Skelettreste freigelegt. Als die Arbeiten am Dienstag abgeschlossen wurden, zählten die Archäologen die Gebeine von insgesamt 34 Menschen.