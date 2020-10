Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Lausitzer Seenland hat einstimmig einen Masterplan für den Erikasee und den Kortitzmühler See bei Laubusch beschlossen. Demnach sollen die Seen unter dem Leitbild "berührte Natur" erlebbar gemacht werden. Die Entwicklung soll sich auf einzelne Standorte zur Naturbeobachtung konzentrieren. Auch naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten sind vorgesehen. Damit wolle man einen Gegenpol zu den stark touristisch entwickelten Seen in der Nachbarschaft schaffen, sagt Daniel Just, Geschäftsführer des Zweckverbands Lausitzer Seenland.

Die Verbandsversammlung hatte im Juni vergangenen Jahres zwei Planungsbüros mit der Erarbeitung des Masterplans beauftragt. Der Plan solle Handlungsempfehlungen dafür geben, wie beide Seen zu entwickeln seien, heißt es in der Beschlussvorlage der Verbandsversammlung. Diese Hinweise sollen nun auch in die Planung der bergbautechnischen Abschlusssanierung beider Seen einfließen. Den Anliegergemeinden soll der Plan helfen, Baurecht für Folgenutzungen zu schaffen.

Arbeitsgruppe soll Umsetzung des Plans vorantreiben

Bei der Erarbeitung des Plans seien touristische Anbieter, Behörden und die Kommunen in der Nachbarschaft der Seen einbezogen worden, teilt der Zweckverband mit. Außerdem gab es einen Workshop mit Bürgerinnen und Bürgern. Die Ergebnisse sollten eigentlich schon im April/Mai öffentlich vorgestellt werden. Doch wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie musste der Termin ausfallen.

Mit dem Beschluss des Masterplans durch die Verbandsversammlung gilt der jetzt als Rahmen für die weitere Entwicklung der Seen. Die Verbandsmitglieder beauftragten die Geschäftsstelle des Zweckverbands damit, den Plan umzusetzen. In einem nächsten Schritt soll bald eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Die soll konkrete Maßnahmen für die Umsetzung des Plans erarbeiten.

Sanierung ohne Angabe von Gründen abgesagt

Der Erikasee und der daneben liegende Kortitzmühler See entstanden aus dem ehemaligen Tagebau Laubusch. Dort ist von 1918 bis 1962 Braunkohle gefördert worden. Bis 1970 wurde die Grube zum Erikasee geflutet. In den 1990er Jahren sind dann die Böschungen gesichert worden. Bis heute aber liegen beide Seen im Sperrgebiet. Teile gehören zum Naturschutzgroßprojekt Lausitzer Seenland. Eigentlich sollten in diesem Jahr Sanierungsarbeiten an den Seen starten. Das hatte der Bergbausanierer LMBV den benachbarten Gemeinden in Aussicht gestellt, den Baustart dann aber wieder abgesagt, berichtet Daniel Just. Gründe dafür seien nicht genannt worden.

