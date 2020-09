Die Belegschaft bei Bautzner Senf bekommt mehr Geld. Das ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen in den letzten Tagen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Wie NGG-Verhandlungsführer Olaf Klenke mitteilte, werde der Monatslohn jährlich um 100 Euro erhöht. Damit werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Bautzner Senf bis 2024 etwa 500 Euro mehr in der Lohntüte haben.

Den Tarifabschluss bewertet die Gewerkschaft als vollen Erfolg, die gesteckten Ziele seien erreicht, so Verhandlungsführer Klenke weiter. Die Belegschaft war mehrfach in den Streik getreten, weil sie Lohnunterschiede zu ihren Westkollegen in der Unternehmenszentrale der Develey-Gruppe in Unterhaching nicht länger hinnehmen wollte. Die Lohnlücke betrug bis zu 950 Euro im Monat.