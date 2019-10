Unter anderem soll der Beschuldigte am 12. Februar 2019 einen Porsche vom Gelände einer Autowerkstatt in Schwarzkollm entwendet haben und damit einige Zeit umher gefahren sein. Mit diesem Fahrzeug beging der einschlägig vorbestrafte Mann den Ermittlungen zufolge einen Tankbetrug und konnte dabei aufgrund der Aufnahmen einer Videoüberwachungsanlage eindeutig identifiziert werden.



Insgesamt beging der Beschuldigte bei seinen Beutezügen Diebstähle im Wert von fast 60.000 Euro. Außerdem entstanden Sachschäden in Höhe von mehr als 23.000 Euro.



Aufgrund der Summe der begangenen Straftaten erließ die Staatsanwaltschaft Görlitz gegen den Mann bereits im Sommer Haftbefehl, wie die Polizei erst am Freitag mitteilte. Nun erwarte den Deutschen ein umfangreiches Gerichtsverfahren, hieß es.