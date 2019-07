27.07.2019 | 16:18 Uhr Rüttelverdichtung am Knappensee rüttelt Zeitplan durcheinander

Die Bauarbeiten am Knappensee werden nicht nur teurer als ursprünglich geplant, sondern sie dauern auch länger. Völlig unklar ist derzeit noch, was mit den romantischen Inseln geschieht. Trotz aller Probleme soll der Knappensee in drei Jahren für Angler und zum Baden freigegeben werden. Der Bergbausanierer LMBV und das Oberbergamt haben MDR SACHSEN exklusive Einblicke in das gesperrte Gebiet gewährt.