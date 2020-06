Wie wäre es zum Pfingst-Endspurt mit einem Ausflug in die Oberlausitz? Dort gibt es nicht nur zahlreiche Teiche zu umrunden. Die Region hat auch was fürs Auge: Backmohn, der sich gerade in seinen schönsten Farben zeigt. Und zwar auf dem Modellacker in Wartha im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.