Mit viel Enthusiasmus für den Erhalt Lausitzer Mühlen

Etwa 600 Gäste wird Heiko Vogel am Montag durch die alte Mühle geführt haben. Und die waren davon begeistert. "Hier steht noch die Mühle im Vordergrund", sagt Andreas Maier. Woanders kämen die Leute nicht mal mehr in die Mühle. Denn da würden ringsherum große Volksfeste ausgerichtet. Maier gefällt, dass in Baruth kein so großer Andrang herrscht und in dem Gebäude noch so viel von der Mühlentechnik sichtbar ist. Mit seiner Frau Sabine ist er vom Stausee in Bautzen bis nach Baruth geradelt. Seit Jahren schauen sich die beiden am Pfingstmontag Jahr für Jahr eine andere Mühle an. "Woanders verfallen die Mühlen. Hier wird eine Stück für Stück wieder aufgebaut." Das imponiert Andreas Maier.



"Wir können das nur am Wochenende betreiben", erzählt Heiko Vogel. Denn er lebt mit seiner Frau in Berlin. Dort sind beide als Versuchstechniker für Ackerpflanzenbau an der Humboldt-Universität angestellt. Diese Jobs wollen sie nicht zurücklassen. Deshalb wollen sie erst im Rentenalter nach Baruth ziehen. Dafür das Wohnhaus neben der Mühle herzurichten, haben sie nicht vor. "Ich glaube, wir würden daran verzweifeln", sagt Ina Vogel. Viel lieber würden die beiden Skandinavien-Fans gegenüber ein Schwedenhaus errichten. Noch ist das Zukunftsmusik. "Aber man muss Träume haben", bekräftigt Ina Vogel.