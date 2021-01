Zu zahlreichen Einsätzen wurden die Kameraden der Berufsfeuerwehr Bautzen in der Nacht zu Dienstag gerufen. Nach MDR-Reporterinformationen standen in der Bautzner Innenstadt etliche Mülltonnen in Flammen. Angefangen an der Tuchmacherstraße zog sich der Feuerwehreinsatz über die Goschwitzstraße bis zu "An den Fleischbänken".