Nach Schüssen auf Autos in Bischofswerda: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Heckenschütze schießt seit einer Woche an verschiedenen Orten im Raum Bischofswerda auf vorbeifahrende Autos. Am Sonntagnachmittag hat die Polizei einen ersten Verdächtigen festnehmen können. Das bestätigte ein Sprecher MDR SACHSEN. Die Ermittlungen müssten jetzt zeigen, ob der 42 Jahre alter Mann tatsächlich der mutmaßliche Täter sei. Er solle bei Bischofswerda größere Äste und Baumstücke auf die nahe Staatsstraße 111 geworfen haben - dort, wo in den zurückliegenden Tagen Fahrzeuge beschossen worden seien. "Ob es sich bei dem Tatverdächtigen allerdings um den bislang noch Unbekannten handelt, der auf Fahrzeuge im Raum Bischofswerda geschossen hat, gilt es nun zu klären", hieß es in einer Mitteilung.