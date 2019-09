Rund umgesiedelte 3.500 Reptilien, einen Sichtschutzzaun für Kraniche errichtet und Ersatzhorste für Fischadler - das sind nur einige Naturschutzaufgaben, die die Deutsche Bahn zu erbringen hatte. Erst danach konnte der Ausbau der Bahntrasse zwischen Knappenrode und Horka starten. Auf 55 Kilometern wurde ein zweites Gleis verlegt und Oberleitungen errichtet. Das beeinträchtigte den Lebensraum streng geschützter Tier- und Pflanzenarten. Denn die Bahntrasse tangiert das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sowie Natura 2000-Schutzgebiete.

"Wir haben selten so intensiv in einen Naturraum eingegriffen", sagt Projektleiter Ulrich Mölke von der DB Netz AG. Deshalb fielen die Ausgleichsmaßnahmen auch eine Nummer größer aus als bei vergleichbaren Projekten. "Wir haben extra Mitarbeiter eingestellt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Außerdem arbeiten wir mit Wissenschaftlern zusammen, weil wir das aus eigenen Ressourcen nicht stemmen können", berichtet Mölke. Über 400 Hektar Fläche seien in die Ausgleichsmaßnahmen einbezogen. "Das ist für ein Projekt mit 55 Kilometern Strecke außergewöhnlich viel", betont der Bahnmanager.

Intensiver Eingriff in einen Naturraum

David Ehrlich steuert einen Balkenmäher über die Lugwiese. Durch eine regelmäßige Mahd soll die Fläche als Feuchtwiese erhalten werden. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Flächen in dieser Dimension für Ausgleichsmaßnahmen überlassen zu bekommen, erwies sich als schwierig. "Wir haben hier das große Glück, dass mit der Naturreservatsfläche 'Daubaner Wald‘ eine Fläche in öffentlicher Hand zur Verfügung steht, auf der Maßnahmen umgesetzt werden können", sagt Umweltingenieurin Melanie Dittkrist. Das Reservat gehört der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Dittkrist organisiert seit drei Jahren die Naturschutzmaßnahmen rund um die Niederschlesische Magistrale.

Die Ingenieurin führt auf eine weitläufige Wiese inmitten des Daubaner Waldes. Dort lenkt David Ehrlich einen Motormäher per Fernsteuerung über das Gras. Etwa einen Monat lang brauchen die Mitarbeiter der Firma PTB Magdeburg GmbH, um die rund 25 Hektar kurz zu schneiden. Zweimal im Jahr betreiben sie diesen Aufwand im Auftrag der Bahn. Ohne diese Pflege könnte die Lugwiese brach fallen. Für Bodenbrüter wie den Grauammer oder den Neuntöter will die Bahn die Feuchtwiese erhalten. Dazu ließ das Unternehmen den benachbarten Luggraben anstauen. Man hofft so die einst im Daubaner Wald verbreiteten Niedermoore wiederherstellen zu können.

Pferde als Naturschutzhelfer

Für eine andere Fläche im Wald ist die Bahn auf tierische Naturschutzhelfer angewiesen. Dort grasen sechs Konikpferde. Die unebene, mit Wasserlöchern gespickte Fläche ist durch Maschinen nicht zu bearbeiten. Deshalb kommt hier eine robuste polnische Pferderasse zum Einsatz. Ein Landwirt aus einem benachbarten Ort züchtet die Tiere für diese Aufgabe. Die Tiere stehen das ganze Jahr über draußen und vertragen auch das ungünstige Futter auf der Fläche. Durch die Beweidung könnten sich mosaikartig vielfältige kleine Lebensräume entwickeln, erklärt Melanie Dittkrist.

Einen Bunker auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Dauban hat die Bahn zu einem Fledermausquartier umbauen lassen. Melanie Dittkrist schaut nach, ob dort schon Fledermäuse untergekrochen sind. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Dauban sorgt die Bahn dafür, dass einst von Panzern ausgefahrene Schneisen nicht weiter zuwachsen, sondern als Offenland erhalten bleiben. Die Trockenbiotope könnten dann Heidelerche und Ziegenmelker als Lebensraum dienen. In früheren Bunkeranlagen und auf Beobachungstürmen sind Fledermausquartiere eingerichtet worden. Braunes Langohr und Fransenfledermaus hätten darin bereits Zuflucht gesucht. Für bedrohte Arten wie den Schwarzstorch und die Rohrdommel wurden außerdem verlandete Teiche renaturiert. Der Hansteich bei Tauer und der Spannteich bei Knappenrode seien so wieder in einen naturschutzfachlich wertvollen Zustand versetzt worden.

Naturschutz an der Strecke bleibt langfristige Aufgabe