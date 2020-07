Trotzdem versucht das Naturschutzgroßprojekt, auf seinen Flächen gute Bedingungen für seltene Tiere und Pflanzen zu schaffen: So werden die reinen Kiefernwälder zu Mischwäldern umgebaut, außerdem sorgen Harter und sein Team dafür, dass die offenen und halboffenen ehemaligen Kippenflächen nicht zuwachsen. Das gefalle vielen seltenen Arten wie Ziegenmelker und Mopsfledermaus – und locke Besucher an.

"Das hat sich alles wahnsinnig entwickelt und ist richtig schön geworden, richtig schön grün und interessant", sagt eine Besucherin aus Dresden. Tiere hätte sie nicht beobachten können. Trotzdem freut sich die Frau darüber, dass sich die Natur hier wieder ausbreitet. Denn sie erinnere sich noch gut an die Zeiten, an denen es auf den Tagebaukippen noch trist aussah. "Ich bin gespannt, was das hier mal in 20 Jahren zu bieten hat."