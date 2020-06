Das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz schaut trotzdem aufmerksam, ob und wie Zloch das Projekt vorantreibt. Denn grundsätzlich gehe man davon aus, dass die personellen und finanziellen Mittel vorhanden seien, solch ein Projekt umzusetzen, so Behördensprecher Martin Döring. In welchem Zeitrahmen das passieren könnte, das wisse man jedoch nicht. Aber es passt in das Bild, das der Verfassungsschutz durch Äußerungen aus der rechtsextremen Szene bekommt. Danach versuche diese verstärkt, sich in Sachsen niederzulassen.