Die Handwerker haben auf der Baustelle der Freien Oberschule in Weißenberg gut zu tun. Sie setzen gerade die Brandschutzverglasung im Erdgeschoss ein. Der Innenausbau läuft. Trotz bedeckten Himmels ist es beim Betreten des Gebäudes erstaunlich hell. Eine Glaskuppel versorgt den großzügigen Eingangsbereich mit zusätzlichem Tageslicht. Schulleiterin Manuela Ertel kann es bei diesem Anblick kaum erwarten, aus den momentan genutzten Containern auszuziehen. "Ich freue mich riesig darauf", sagt sie. "Das ist schon so lange unser Wunsch. Der Containerbau sollte ja ein Provisorium für nur drei Jahre sein, dann sind zehn Jahre daraus geworden."

Als 2004 bekannt wurde, dass der Freistaat die staatliche Bildungseinrichtung in Weißenberg schließt, kam das bei den Bürgern in der Region sehr schlecht an, denn anderen Schulen waren weit entfernt. Die Weißenberger ergriffen die Initiative und riefen zunächst den Trägerverein für eine Freie Schule ins Leben. Mit der Hilfe vieler Unterstützer und Spender konnte zwei Jahre später die Bildungseinrichtung gegründet werden. "Weißenberg ohne Schule war einfach undenkbar", sagt Norman Retzlaff vom Trägerverein. "Wenn die Schüler nicht da sind, fehlen beim Einkauf auch Kunden, es fehlt die Nachmittagsbetreuung und und und." Man hatte Angst, dass die kleine Stadt stirbt, so Retzlaff.