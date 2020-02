In Radibor ist am Sonntag eine neue Bürgermeisterin gewählt worden. Madeleine Rentsch (Wählervereinigung "Heimatfreunde Milkel") schaffte es übereinstimmenden Medienberichten zufolge im ersten Anlauf, die absolute Mehrheit zu erreichen. Sie kam demnach auf 55,6 Prozent der Stimmen. Neben Rentsch hatten sich drei weitere Bewerber zur Wahl gestellt: Jovan Rehor, der als Einzelkandidat antrat und auf 32,4 Prozent kam, Katrin Suchy-Zieschwauck (CDU, 6,6 Prozent) und Martin Wiener (Freie Wähler, 5,4 Prozent). Rentsch, die Bauamtsleiterin in der sorbischen Gemeinde ist, löst Vincenz Baberschke ab. Der CDU-Mann tritt nach 28 Jahren in den Ruhestand. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent.



Die 43-jährige Rentsch sagte der "Sächsischen Zeitung", zusammen mit dem Gemeinderat wolle sie vor allem in Bezug auf Straßen und Gewässer eine Bestandsaufnahme machen. Besonders am Herzen liege ihr die weitere Entwicklung des Schulkomplexes mit Grund- und Oberschule, Hort und Turnhalle.