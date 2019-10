In Löbau soll noch im Oktober eine neue Kinderarztpraxis eröffnen. Eine Sprecherin des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz sagte, es sei eine Nachfolgerin für die bisherige Kinderärztin Doris Schubert gefunden worden. Fachärztin Katharina Leopold hat zuletzt am Klinikum Oberlausitzer Bergland gearbeitet. Nun bezieht die Kinder- und Jugendmedizinerin eine neue Praxis in der Lortzingstraße.