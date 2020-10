In Sachsen sind aktuell 29 Wolfsterritorien bestätigt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Fachstelle Wolf des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) um 28 Rudel und ein Paar. Neu dazugekommen sind demnach die Rudel Neukollm, Daubitz II, Rauden und Hohwald, die alle in der Lausitz liegen. Die Wolfsstelle beruft sich auf die jetzt vorliegende Auswertung für das Monitoringjahr 2019/2020, das den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 30. April 2020 umfasst.

Erzgebirgswölfe hauptsächlich in Tschechien heimisch

Die Auswertung zeige, so die Fachstelle, dass sich der Wolfsbestand mit vier neuen Rudeln in der Lausitz verdichtet habe und insgesamt räumlich in Sachsen ausbreite. Inzwischen ist den Angaben zufolge auch der Nordwesten Sachsens besiedelt und im Erzgebirge gab es ebenfalls mehr Nachweise als in den vergangenen Jahren. "Die beiden im Erzgebirge bestätigten Vorkommen werden jedoch nicht über das sächsische Monitoring erfasst, da sie ihren Schwerpunkt auf tschechischer Seite haben", erklärten die Wolfsexperten.

Einzelnachweise zeigen noch keine Territorien

Die Fachstelle beobachtet auch Einzelsichtungen, um festzustellen, ob sich Wölfe ansiedeln oder nur durchziehen. Bildrechte: dpa In vier weiteren Gebieten in Sachsen gibt es einzelne Nachweise, die auf ein Wolfsvorkommen schließen lassen: Dazu gehören laut LfULG der Wermsdorfer Forst, der Raum Marienberg, der Raum Moritzburg und der Raum Weißwasser. Ob es sich dabei um Einzeltiere, ein Paar oder Rudel handelt und ob die Gebiete gegebenenfalls zu Wolfsterritorien werden, sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar und werde über das Monitoring weiter beobachtet. "Hingegen ist der Status in den beiden bisher bestätigten Territorien Gohrischheide und Stolpen-Hohnstein aktuell unklar. Es konnten nicht genügend Nachweise für ein dauerhaftes Wolfsvorkommen erbracht werden", teilte die Fachstelle weiter mit.

96 Welpen und 24 Todesfälle

In 26 Rudeln hat es im Monitoringjahr 2019/2020 Nachwuchs gegeben. Insgesamt konnten 96 Welpen bestätigt werden. Der Wolfsbestand hat nicht nur Zuwachs bekommen. 24 Wölfe sind tot aufgefunden worden. In 18 Fällen waren Verkehrsunfälle die Ursache. Drei Wölfe starben eines natürlichen Todes, ein Wolf wurde im Dezember 2019 illegal getötet und in zwei Fällen blieb die Todesursache unklar.

Wölfin wandert nach Mecklenburg-Vorpommern ab