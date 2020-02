Der Irrgarten in Kleinwelka bekommt zum Saisonstart im Frühjahr einen neuen Betreiber. Die Gründerin des Freizeitareals, Regina Frenzel, geht in den Ruhestand. Die städtische Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen (BBB), die den benachbarten Saurierpark betreibt, will den Irrgarten weiterführen. In den kommenden Wochen werde ein Konzept erarbeitet, wie das Irrgartengrundstück in den Saurierpark eingebracht werden kann, sagte Volker Bartko, Geschäftsführer der BBB.