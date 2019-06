Neuer Bürgerpolizist auf Streife in Hoyerswerda

Hoyerswerda bekommt ab Juni einen weiteren Bürgerpolizisten. Polizeihauptmeister André Kober wurde am Mittwoch als neue Teamverstärkung vorgestellt. Der 42 Jahre alte Kober ist künftig für die Bereiche der Neustadt und Zeisig zuständig. Laut Polizeidirektion Görlitz spricht Kober sorbisch, was ihm in den Ortsteilen von Hoyerswerda zu Gute kommen sollte. Bislang war er in den Polizeirevieren Kamenz und Hoyerswerda im Streifendienst tätig.