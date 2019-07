In Schleife in der Oberlausitz wird am Freitagnachmittag der erste Spatenstich für eine neue Siedlung gesetzt. Dort sollen die Familien aus dem Ort Mühlrose angesiedelt werden, deren Häuser der Erweiterung des Braunkohletagebaus Nochten II weichen müssen. Während die meisten Bürger in Mühlrose der Umsiedlung zugestimmt haben, forderten Umweltverbände und die Initiative Serbskij Sejm erneut, den jahrhundertealte sorbischen Ort nicht abzubaggern.