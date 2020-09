Neues Domizil Sendestart im neuen MDR-Regionalstudio Bautzen

Nach mehr als 30 Jahren im Haus der Sorben in Bautzen ist das zweisprachige MDR-Regionalstudio Bautzen mit dem Sorbischen Rundfunk in sein neues Domizil gezogen. Am Montag war Sendestart für den Sorbischen Rundfunk, ab Mittwoch werden auch die deutschen Regionalnachrichten und der Regionalreport für "MDR SACHSEN – das Sachsenradio" aus dem neuen Studio in der alten Post gesendet. Über die Gründe des Umzugs haben wir mit Studioleiterin Bogna Koreng gesprochen.