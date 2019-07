Durch die anhaltende Trockenheit hat sich Lage an den Flüssen in Sachsen zugespitzt. An der Schwarzen Elster in der Oberlausitz ist die Lage nach Angaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie besonders prekär. Hier wurde am Dienstag am Pegel Neuwiese ein Wasserdurchfluss von 26 Liter pro Sekunde gemessen. Das ist weniger als ein Prozent des mittleren Durchflusswerts von 3.000 Liter pro Sekunde. Damit führt die Schwarze Elster sogar noch weniger Wasser als im Hitzesommer 2018.