Die Fische wurden in Wehrteiche ein Stück flussaufwärts sowie in den Ziegeleiteich in Bröthen eingesetzt. Trotz des ehrenamtlichen Einsatzes der Angler sind in der Schwarzen Elster in den vergangenen Tagen wegen Sauerstoff- oder Wassermangels unzählige Fische verendet. Auch Muscheln und Krebs blieben im Schlamm zurück. Teilweise ist der Flusslauf trockengefallen.



Die Schwarze Elster entspringt bei Elstra im Landkreis Bautzen und mündet bei Elster in Sachsen-Anhalt in die Elbe. Im 19. Jahrhundert wurde der einst mäandernde Fluss stark reguliert und begradigt. Im Oberlauf der Schwarzen Elster gibt es keine Gewässer, aus denen der Fluss bei Dürre gespeist werden könnte.