#Twittergewitter Bautzener Berufsfeuerwehr nimmt User mit zum Einsatz

Mehr als 50 Berufsfeuerwehren in Deutschland haben am Donnerstag via Twitter über ihre Einsätze berichtet. Hintergrund war der Europäische Tag des Notrufs 112 am 11. Februar. Unter #Twittergewitter gewährten die Kameradinnen und Kameraden Einblick in ihren Alltag. Auch die Berufsfeuerwehr Bautzen war mit dabei.