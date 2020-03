Für die schnelle und zuverlässige Auszählung der Stimmen am Wahltag sind Wahlhelfer unerlässlich (Symbolbild).

Die Stadt Hoyerswerda sucht für die OB-Wahl am 6. September 2020 Wahlhelfer. Bewerben kann sich jeder, der am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und seit einem Vierteljahr in der Stadt wohnt.