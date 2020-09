Torsten Ruban-Zeh, SPD Geboren: 1963 in Dresden

Familie: verheiratet, vier Kinder im Haushalt lebend

Beruf: Maschinen- und Anlagenmonteur, Ingenieurökonom

Lebenslauf: Ausbildung als Maschinen-und Anlagenmonteur in den Pumpenwerken Halle, Studium an der Offiziershochschule in Löbau, Ausbildung zum Militärattaché (unterbrochen aufgrund der Wende) und ab 1991 im Einzelhandel tätig, ab 2000 Leitung des Globus-Warenhauses in Hoyerswerda, später Regionalleiter für Globus in Russland, seit 2011 Geschäftsführer des AWO Kreisverbands Lausitz

Schwerpunkte: Führungsrolle Hoyerswerdas in der Region erarbeiten, Wirtschaftsförderung

Welche Aufgabe würde er als Oberbürgermeister zuerst angehen?

"Verwaltung muss den Bürgern und den Unternehmen dienen. Wir brauchen hier einen Kulturwandel im Denken und Handeln. Mit den Mitarbeitern der Verwaltung muss gemeinsam eine Zielstellung erarbeitet werden und eine tragfähige Personalstruktur, um Zukunft auch wirklich gestalten zu können. Warum? Wir müssen aus dem Modus des "Verwaltens" umschalten in die aktive Gestaltung der Region und unserer Stadt." Bildrechte: privat