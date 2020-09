Mit Dirk Nasdala zieht einer der bisher fünf Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Hoyerswerda seine Bewerbung zurück. Wahlleiterin Beate Gröger bestätigt die form- und fristgemäße Rücknahme des Wahlvorschlages. Nasdala tritt im somit zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag nicht mehr an. In der ersten Runde war Nasdala mit 10,2 Prozent Fünfter geworden.