Eine Woche vor der Oberbürgermeisterwahl haben Hoyerswerdas Jugendstadträte zur Wahlparty in den Sommergarten der Kulturfabrik geladen. Sie erklären, was sie sich von einem neuen Stadtoberhaupt wünschen. Die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt hören zu und stellen sich den Fragen der Gäste. Auch wenn der Garten gut gefüllt ist, junge Leute begegnen ihnen dort nur wenige. Die Jugendstadträte sagen, sie hatten sich mehr Interesse ihrer Altersgenossen erhofft. Denn auch wenn die Schülerinnen und Schüler am Sonntag noch nicht mit abstimmen dürfen, diese Wahl betrifft ihre Zukunft. Wegen des Strukturwandels diesmal noch mehr als in den Vorjahren.

Wahlwerbung in der Hoyerswerdaer Altstadt Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Nancy Hauke vom Sozialverband "Internationaler Bund" überrascht das mangelnde Interesse an der Kandidatenvorstellung wenig. Im Rahmen von Projekten des Verbandes hat sie mit Familien aus der Stadt gesprochen und bemerkt, dass es da einen großen Teil von Leuten gibt, die sich keine Gedanken darum machen, was ihnen in dieser Stadt wichtig ist und was sie von den Kandidaten erwarten. "Das hat mich so richtig schockiert", sagt Hauke. Für sie bilde das die Politikverdrossenheit in der Stadt ab. Sie vermutet dahinter ein Gefühl des "Für uns interessiert sich sowieso keiner". "Daran müssen wir ansetzen", sagt die Sozialpädagogin.

Eine zurückgezogene Stadtverwaltung

Dabei bietet die Stadtverwaltung den Bürgern Möglichkeiten mitzugestalten. Seit dem vergangenen Jahr gibt es einen Bürgerhaushalt. In diesem Jahr gab es 129 Vorschläge dazu, was mit den 70.000 Euro im Budget passieren soll. Woanders ist die Beteiligung an solchen Angeboten deutlich geringer. Ein Leitbild für die Stadt ist in Werkstattgesprächen mit den Bürgern erarbeitet worden. An den Schulen wird ein Jugendstadtrat gewählt. Und doch sind die Bürgerinnen und Bürger unzufrieden mit der Stadtverwaltung.

"Stefan Skora war mehr Verwalter als Gestalter", sagt Pascal Stallerscheck, Vorsitzender des Jugendstadtrats. Skora habe zwar viel bewegt und umgesetzt. "Aber er hat es dann nicht geschafft, die Projekte der breiten Öffentlichkeit als Errungenschaft zu präsentieren", bemängelt Stallerscheck. Das Rathaus habe sich "abgekapselt". Diese Erfahrung musste der Schüler auch mit dem Jugendstadtrat machen. Sein Kollege Robin Schäfer kritisiert: "Unsere Arbeit wurde im Rathaus nicht berücksichtigt. Wir kriegen zwar Geld von der Stadt, um unsere Projekte umzusetzen. Die Stadt lässt aber unsere Projekte nicht in ihre Projekte einbinden." Er wünscht sich eine stärkere Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Stadtrat. Schäfer möchte der Jugend eine Stimme geben, findet bei der Stadt aber kaum Gehör. Nicht nur ein Zweikampf zwischen den Kandidaten der Volksparteien CDU und SPD - in Hoyerswerda bewerben sich insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten um das Oberbürgermeisteramt. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Moderne Schulen, aber kaum Perspektiven für die Zeit nach dem Schulabschluss

Eine mangelnde Kommunikation der Stadtverwaltung mit den Bürgern und Institutionen beobachtet auch Christian Rößler. Der 35-Jährige sitzt für das Bürgerbündnis "Aktives Hoyerswerda" im Stadtrat. "Ich merke das selber als Stadtrat. Es gibt festgefahrene Strukturen. Das möchte ich nicht mehr so." Die Verwaltung müsse transparenter werden, fordert Rößler. Die Bürger sollten in Entscheidungsprozessen früher mitgenommen werden. Auch mit Blick auf den Strukturwandel sagt er: "Unter den Bürgern gibt es fachausgebildetes Personal, das nicht in unseren Entscheidungsgremien sitzt. Dieses Know-how müssen wir mitnehmen, um daraus das Beste für unsere Zukunft zu entwickeln." Stefan Skora ist nach Ansicht von Christian Rößler da zu passiv geblieben. Der Austausch mit den Bürgern liege dem scheidenden Oberbürgermeister nicht.

Dabei kann der aus seiner 14-jährigen Amtszeit etliche Erfolge vorweisen. Der Stadtrückbau ist zum Vorbild für andere schrumpfende Städte geworden. Das defizitäre Lausitzbad und die Lausitzhalle konnten im Verbund der Städtischen Wirtschaftsbetriebe erhalten werden. Gerade erst ist in der Neustadt eine zentrale Oberschule eröffnet worden. "Wir haben gute Schulen, wir haben supermoderne Schulen", sagt Jugendstadtrat Robin Schäfer. "Es fehlt so ein bisschen das Danach, also die Ausbildungsstätte, vielleicht, wie geplant, ein Campus von der TU Dresden, damit die Jugend einfach hier bleibt und hier die Möglichkeit hat zu studieren."

Frischer Wind für den Strukturwandel erhofft

Nach der Schule verlassen derzeit noch zu viele junge Menschen die Stadt, beklagt Schäfer. Prognosen des Landesstatistikamtes gehen davon aus, dass Hoyerswerda bis zum Jahr 2035 gegenüber Zahlen von 2018 jeden vierten Einwohner verlieren könnte. Für keine andere Stadt im Landkreis ist die Vorhersage der Statistiker düsterer. Der anstehende Strukturwandel sorgt für große Verunsicherung.

"Ich glaube, im Moment sind viele noch abwartend", sagt Frank Seifert, Vorsitzender des Hoyerswerdaer Gewerberings. "Wenn ich mich so mit anderen Unternehmern unterhalte, ist man sich im Moment noch nicht ganz sicher, wer wird jetzt der Oberbürgermeister und wie ist dann das tatsächliche Programm.“" Die Erwartung sei aber schon, dass der Personalwechsel "frischen Wind" ins Rathaus bringt.

Unternehmer beklagen unzureichende Wirtschaftsförderung

Den Strukturwandel sähen die Unternehmer eher als Chance als so mancher Bürger, schätzt Seifert ein. Für bessere Perspektiven müsse die Stadt aber ihre Wirtschaftsförderung ausbauen. Es brauche mehrere "Kümmerer", die den vorhandenen Unternehmern in professionellen Strukturen helfen und dafür sorgen, Hoyerswerda für Investoren bekannt zu machen. Aktuell gibt es in der Stadt nur ein Industrieunternehmen mit mehr als einhundert Mitarbeitern. Es müsse mehr für Gewerbe-Neuansiedlungen getan werden, fordert Seifert.