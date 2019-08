Die Oberlausitz-Kliniken in Bautzen beteiligen sich an einem neuen Medizinstudiengang, den die Weiterbildungsuniversität Dresden International University (DIU) der TU Dresden aus der Taufe hebt. Anders als beim klassischen Werdegang zum Arzt geht diesem Studium ein praxisbezogenes Orientierungsjahr in einem Krankenhaus in der Region voraus, wie Kornelia Möser von der DIU erklärt. So sollen sich die Chancen für eine Zulassung zum Medizinstudium verbessern. Kliniken in der Region als Praxispartner binden wiederum die Studenten an ihr Haus. Damit will man dem Ärztemangel im ländlichen Raum bekämpfen.