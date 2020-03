Die Raststätten Oberlausitz Nord und Süd an der Autobahn 4 bei Bautzen bieten derzeit nicht das volle Programm, sondern arbeiten eingeschränkt weiter. Wie die Pächterin der Rastanlage Anja Röthig, sagte, sind die Tankstellen voll nutzbar. Auch die Sanitäranlagen mit den Duschen könne von Reisenden und Fernfahrern genutzt werden. Nur das Bistro sei geschlossen. Hungern oder Verdursten müsse trotzdem niemand. In den Raststätten werde ein eingeschränktes Angebot an Speisen und Getränken für die Gäste angeboten.