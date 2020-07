Der private Anlauf, früheres Tagebaugelände urbar zu machen, ist jetzt ein Fall fürs Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen. Anfang Juni hatte der Forstwirt Holger Gehm tonnenweise Erdreich ins Lugteichgebiet bei Lauta gefahren. Weil der Tagebausanierer LMBV an dieser Stelle vor Jahren die Sanierung des Braunkohletagebaus abgebrochen hatte, nahm es Gehm für seine Grundstücke nun selbst in die Hand.

Das sorgte für helle Aufregung: Einige Bürger befürchteten, dass die Erdmassen das Grundwasser verschmutzen könnten. Das Oberbergamt verbot umgehend die Aufschüttungen, woraufhin Gehm beim Verwaltungsgericht in Dresden in Widerspruch ging. Das Verwaltungsgericht jedoch bestätigte das Verbot.

Doch der Grundstückseigentümer gibt nicht auf. Er will endlich ein fruchtbares Waldstück haben. Bei dem Erdreich, was er herangefahren habe, handle es sich nicht um umweltschädlichen Schlamm, sondern um Kompost - also wertvollen Dünger. Das würden Laborergebnisse belegen, so der Oberlausitzer. In den nächsten Tagen muss das OVG entscheiden, was mit den Aufschüttungen passieren soll.