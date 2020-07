In Bautzen hat sich die Gregorius-Mättig-Stiftung am Montag in einem offenen Brief gegen die bekanntgewordenen Plänen zu einem rechtsextremen Szenetreff in der Altstadt gewandt. Wie der Vorsitzende des Stiftungsrates, Uwe Koch, sagte, hat er aus dem Stadtrat und aus Medienberichten von den Plänen des Rappers Chris Ares erfahren. Dieser wird vom bayrischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und wolle im Geburtshaus des Arztes und Wohltäters Gregorius Mättig einen Treffpunkt einrichten. Koch habe diese Information "alarmiert".

Chris Ares hatte zuvor über den Messengerdienst Telegram mitgeteilt, Mitte September im Raum Bischofswerda einen Laden eröffnen zu wollen. Unter anderem seien ein Tattoostudio, ein Foto- und Filmstudio sowie ein Verkaufsladen für Kleidung, CDs und Merchandise-Artikel geplant, hieß es in der Nachricht. Außerdem solle der Laden "Platz für heimatverbundene Menschen" bieten.

"Eine Katastrophe" für Bautzen

Wie die Stadtverwaltung Bautzen auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt, habe Ares im Stadtgebiet zu Gewerbezwecken eine Ladenwohnung angemietet. Die Stadtverwaltung habe davon am Mittwoch vergangener Woche erfahren. Im städtischen Ordnungsamt sei ein Gewerbe angemeldet worden, das mit der Ladenmiete im Zusammenhang stehe, teilte eine Stadtsprecherin mit.

Wie Uwe Koch erfuhr, soll dieser Laden in der Wendischen Straße in Bautzen entstehen - in dem Haus, in dem 1585 Gregorius Mättig geboren wurde. Mättig war im 17. Jahrhundert ein bedeutender Arzt und Wohltäter der Stadt. Koch fände es "verheerend", wenn in Mättigs Geburtshaus ein rechter Szenetreff entstünde. "Es wäre eine Katastrophe", sagt der Vorsitzende des Stiftungsrates der Gregorius-Mättig-Stiftung.

Rechter Szenetreff im Geburtshaus eines Humanisten?

Der rechtsradikale Rapper Chris Ares bei einer AfD-Kundgebung am Münchner Odeonsplatz im April 2016. Bildrechte: imago/ZUMA Press Das Haus stehe für eine "positive Stadttradition", sagt Koch und verweist darauf, dass der Mäzen Mättig mit seinen Stiftungen die humanistische Bildung der Jugend förderte und jungen Menschen Weltoffenheit vermitteln wollte. Ares' Pläne sieht Koch als "gegenläufig". Dieser wolle eine "dubiose menschenverachtende Institution etablieren", schreiben die Stiftungsräte Pfarrer Christian Tiede und Uwe Koch in ihrem offenen Brief. Sie fordern: "Mättigs Geburtsstadt darf sich nicht missbrauchen lassen."

Uwe Koch hat dem Eigentümer des Hauses, in dem Ares' Laden entstehen soll deshalb am vergangenen Freitag einen Brief geschrieben und auf die Geschichte des Hauses hingewiesen. Eine Reaktion darauf habe er noch nicht erhalten. "Ich habe den Eigentümer in unseren bisherigen Gesprächen als aufgeschlossen kennengelernt", erklärt Koch. Deshalb setzt Koch darauf, dass sich der Eigentümer von den Argumenten der Mättig-Stiftung überzeugen lässt.

Vermieter im Unklaren über rechtes Gewerbevorhaben

Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens dagegen konnte am Freitag mit dem Vermieter sprechen. Der Hauseigentümer habe Ahrens gegenüber betont, dass für ihn nicht erkennbar war, dass er einen Mietvertrag mit einem Rechtsextremen schließt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. "Über das Gespräch mit dem Vermieter hinaus hat die Stadtverwaltung keine Möglichkeit, das Vorhaben zu verhindern", erklärte Pressesprecherin Laura Ziegler. "Wir können nur wiederholt betonen, dass es in unserer Stadt keinen Raum für Rechtsextremisten gibt. Herr Ares ist hier nicht willkommen."

Uwe Koch möchte, dass das auch die Stadtgesellschaft deutlich zum Ausdruck bringt. Ein Brief an den Hauseigentümer allein genügte dem Stiftungsrat deshalb nicht. Dass Ares mit seinem Laden in ein so geschichtsträchtiges Haus einziehen möchte, sollte der breiten Stadtöffentlichkeit bekanntgemacht werden, sagt Uwe Koch. Deshalb der offene Brief. Erste Reaktionen darauf stimmten ihn zuversichtlich. Koch hofft jetzt darauf, dass sich mehr Bürgerinnen und Bürger öffentlich gegen die Pläne des Rappers stellen.

Nach Oberbürgermeister Alexander Ahrens haben das nun auch die Bautzner Stadträte getan. Sie schlossen sich einer Erklärung des Oberbürgermeisters an. Darin heißt es: "Wir tolerieren keine rechtsextremen, rassistischen, fremdenfeindlichen, menschenverachtenden, antisemitischen, homophoben Menschen in unserer Stadt." Die einzige Fraktion, die diese Sätze nicht unterschrieb, ist die AfD. Sie trug nur einen Teil der Erklärung des Oberbürgermeisters mit. Die Fraktion begründet das damit, dass ihr noch keine Details zum Gewerbevorhaben des Rappers vorliegen.

Quelle: MDR/mk