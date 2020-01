In Sachsen haben am Donnerstag Tausende Schüler Hochschulluft geschnuppert. An den Unis, Hochschulen und Berufsakademien herrschte reger Andrang. Und dabei standen durchaus nicht nur die Universitäten in den drei Großstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz im Fokus. Auch an den kleineren Hochschulen wie in Zittau oder Mittweida informierten sich Schülerinnen und Schüler der Abiturstufen über Studienfächer und das studentische Leben im Allgemeinen.